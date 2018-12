Nevienlīdzīgā izglītība: Ceturtā versija - nesaprot latviski

Daļa kandidātu atsakot, jo darbs ir krievu skolā. 46. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Valija Jasulaņeca stāsta, ka nereti izjūt "vīzdegunīgu attieksmi no atsevišķu draugu un paziņu puses. Ka tas ir zemāks līmenis."

"Vārdnīcā daudzu no šiem vārdiem vispār nav. Sacēlām kājās pazīstamos latviešus, un retais spēja palīdzēt. Šie vārdi tiekot izmantoti literārajos darbos un maz ikdienā," Facebook raksta kāda skolēna mamma.

Lai sagatavotu skolotājus krievu skolu reformai, kas pilnībā stāsies spēkā 2020. gadā, valsts un pašvaldību līmenī tiek piedāvāti dažāda veida latviešu valodas kursi. Teorētiski skolotājiem ir pusotrs gads, lai uzlabotu valodas zināšanas, "un nevienam nav jāiet prom no darba", norāda IKVD pārstāve Jana Veinberga. Skolu direktori stāsta, ka pensijas vecuma skolotāji labāk izvēlas pamest skolu.

Rudenī, apzvanot 37 Rīgas mazākumtautību skolas, noskaidrojās, ka valodas reformas dēļ pensijā aizgājuši vismaz 10 skolotāji. No Vecmīlgrāvja 46. vidusskolas – 5 skolotāji, trīs no tiem latviešu valodas prasību, veselības un arī cienījama vecuma dēļ. Ķīmijas skolotājai bijuši 70 gadi. Visu vasaru izmeklējies jaunus skolotājus, Antonovs galu galā ķīmijas stundām nolīdzis 3. kursa studentu. "Zinu, ka tas nav atļauts, bet, ja man IKVD aizrādīs, prasīšu – kur lai es atrodu to skolotāju?"