Dināra Rudāne trīs mēnešus pēc dzemdībām pārsteidz ar lielisku figūru

Kā zināms, Rudāne laida pasaulē pirmdzimto šā gada septembrī. "Miriama-Amira ir ieradusies! Jūtamies labi, esam veseli, tik ļoti noguruši. Lai ieelpotu pirmo gaisu, mēs ilgi un grūti strādājām, bet tas, protams, ir tā vērts! Paldies Jums visiem par to, ko Jūs izdarījāt šīs diennakts laikā. Jūtu patiesu mīlestību un neaprakstāmu spēku no Jūsu puses un no savas! Mīlu!!!"- pie publiskotā foto vietnē "Instagram" rakstīja Dināra.