Visā valsts teritorijā sniega un apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apmierinoši braukšanas apstākļi šorīt ir uz Ainažu šosejas (A1) posmā Bīriņu pagrieziens - Ainaži, Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas (A8) visa posma garumā, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Skrundai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai, kā arī no Tukuma līdz Strazdei un no Usmas līdz Ventspilij.