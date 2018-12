Padomā divreiz, pirms uzspied savam mazulim vegānisku dzīvesveidu

Aptuveni puse proteīnu, ko cilvēki uzņem attīstītajās valstīs, nāk no augiem. Protams, augi sastāv no ogļhidrātiem un, izņemot soju, tajos ir zemāks to aminoskābju daudzums, kas veido proteīnus, nekā dzīvnieku produktos. Tomēr tas nozīmē tikai to, ka uz augiem bāzētā ēdienkartē vajadzētu būt dažādiem proteīnu avotiem, piemēram, ceptām pupiņām, maizei, zirņiem, rīsiem un makaroniem.