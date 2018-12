Reizniece-Ozola: Mediķu atalgojuma palielināšanai atrasts viss nākamgad nepieciešamais finansējums

Politiķe norādīja, ka atrasts viss nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu mediķu atalgojuma pieaugumu, "un pat vairāk". Šajā summā nav iekļauti ministriju pārskatītie resursi, kas nozīmē, ka nākamajai valdībai būs papildu finansējums, un tā varēs lemt, kur to novirzīt, apgalvoja ministre.

Reizniece-Ozola sacīja, - ja šodien Ministru kabineta sēdē tiek apstiprināti noteikumi, lai mediķu atalgojuma palielināšana būtu iespējama, mediķi darba samaksas pieaugumu saņems jau no nākamā gada 1. janvāra. Noteikumi patlaban apstiprināti, kas nozīmē, ka saskaņā ar finanšu ministres pausto mediķu atalgojums tiks palielināts ar 1.janvāri.

Pēc ministres paustā, daļa finansējuma mediķu atalgojuma palielināšanai tiks atgūta no ienākumu nodokļa un sociālo iemaksu ienākumiem.

Vēl daļa finansējuma iezīmēta saistībā ar 45 miljonu eiro dividenžu ieguldīšanu VAS "Latvijas valsts meži" (LVM) pamatkapitālā. " Dzīva vai skaidra nauda nav nepieciešama, lai nodrošinātu mediķiem līdzekļus, bet šis darījums nepieciešams, lai to var iereģistrēt kā ieņēmumus valsts budžetā, vienlaikus tos novirzot atpakaļ pamatkapitālā. No budžeta deficīta viedokļa tas būs pasākums ar pozitīvu ietekmi," skaidroja Reizniece-Ozola.

Jau ziņots, ka ārstniecības personu darba samaksa no nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta par 20% , šodien lēma valdība.

Saskaņā ar izmaiņām no nākamā gada 1. janvāra sertificēta ārsta un zobārsta zemākā mēnešalga no 899 eiro palielināta līdz 1079 eiro, kas ir pieaugums par 180 eiro. Tikmēr, piemēram, sertificētas māsas un ārsta palīga zemākā mēnešalga no 595 eiro palielināta līdz 714 eiro, kas ir par 119 eiro vairāk.