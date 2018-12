Eigima aizturēšana saistīta ar 4 miljonus vērtiem skolu pārbūves projektiem

Eigims bijis Daugavpils mērs trīs reizes - no 2001. gada 27. marta līdz 2003. gada 10. aprīlim, no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 24. septembrim un no 2017. gada 2. septembra līdz 2018. gada 22. novembrim. Eigims vairākas reizes ir ticis gāzts no mēra amata. Aģentūra LETA arhīvā esošā informācija liecina, ka 2003. gadā Eigims no amata tik gāzts saistībā ar pārmetumiem par konstatētiem finanšu pārkāpumiem. Savukārt šī gada novembrī Eigims amatu zaudēja pēc negaidīta domes deputātu balsojuma.