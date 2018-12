Ceturtdienas horoskops: 20. decembris

AUNS Šodien zīmīgs brīdis tiem, kuri saistīti ar auto mehāniku, celtniecības jomu. No tevis var tikt prasīta izlēmīga un samērā drosmīga rīcība. Kolektīvā labprāt ieņemsi līdera pozīcijas.

JAUNAVA Kaut arī pēc dabas esi ļoti apzinīgs un strādīgs, šobrīd gribēsi nedaudz paslinkot. Iespējams, nolemsi atlikt kādu no paredzētajiem darbiem un ļauties sev tīkamam laika pavadīšanas veidam.

SKORPIONS Ļoti svarīgi, lai tu pildi solījumus, it sevišķi tuviniekiem dotos. Neaizbildinies ar aizņemtību vai sliktu pašsajūtu. Šodien vari sajust aktualizējamies dažādas ar garīgām tēmām saistītas lietas.

ŪDENSVĪRS Būsi gatavs atteikties no novecojušām vērtībām, uzskatiem, it visā centīsies vērties ar progresīvu skatienu. Galvenais, savā rīcībā atturies no galējībām, spontāniem izgājieniem.