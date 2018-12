Cik ilgi jāgaida uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu?

Pēc Tammes teiktā, šogad uzaicinājums valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas veikšanai kopumā izsūtīts 2256 sievietēm, no kurām vairāk nekā 800 pacientes jau sākušas medicīniskās apaugļošanas procedūru, bet nedaudz vairāk nekā 700 sievietes vēl nav atsaukušās uzaicinājumam.

Centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai ieviesta no šī gada janvāra, un tas nozīmē, ka vienotu rindu uztur NVD, savukārt paciente, piesakoties rindā uz pakalpojumu, to var saņemt jebkurā no sešām ārstniecības iestādēm, un pakalpojuma apmaksa tiek veikta atbilstoši principam "nauda seko pacientam".