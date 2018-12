"Vajag paņemt cirvi un sasist televizoru!" Priesteris Mediņš par Ziemassvētkiem

Atbildot uz jautājumu par to, kas ir galvenās vērtības, par ko nepieciešams padomāt pirms Ziemassvētkiem, priesteris norāda, ka vajadzētu "paņemt cirvi, sasist televizorus un izmest tos ārā", lai atbrīvotos no neīstuma un uzspēlētības. "Paskatoties jebkur apkārt, redzēsim, cik daudz Latvijā ir sačakarētu ģimeņu, vientuļu, pussabrukušu, traumētu un trauslu ģimeņu, jo tur ir viss, izņemot pašu būtiskāko - laika vienam priekš otra."

"Tādēļ pirmā lieta ir - jāatbrīvojas no visa tā, kas mums atņem emocijas, liedz vēl vairāk sajust, cik mēs viens otram esam īpaši tuvi un mīļi."

"Viss, kas ir mainīgs, radošs - tā ir tā Dieva klātbūtne mūsos. Dievs nav ne svētbilde, ne krusts! Nē! Mēs jau Dievā dzīvojam, kustamies. Tikai tā problēma, ka mēs mācāmies nevis to atzīt, bet noliegt. Nedzirdēt sirdsapziņu. Dievs dod mums šo intuīciju, iekšējo balsi, kurai mums jāseko. Domāju, ka tu to nedari apzināti, bet visa šī globalizācija, industrializācija pilnībā mūs degradē, lai cilvēks paliktu par bezdvēselisku radījumu, kas pakļaujas tikai reklāmām, mākslīgumam. Raujas, jo "kaifu man vajag tagad!". Bet Dievs jau mums nesola kaifu tagad - viņš mums to sola nākotnē. Mana dzīve ir dota nākotnei, nevis tagadnei."