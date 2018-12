"Omes bučot vajag katru dienu!" Priesteris Mediņš par nāvi un bērēm

"Tad mēs bēru mielastos varam celt glāzītes un teikt: "Iedzersim par to, ka viņš bija ļoti labs." Bet, šim cilvēkam dzīvam esot, mēs nekad nebijām spējīgi paskatīties viņam acīs un pateikt, cik viņš ir īpašs un jauks," stāsta Mediņš.

Andrejs Mediņš intervijā laikrakstam "Diena" izsakās arī par to, kas ar cilvēkiem notiek pēc tuvinieku nāves. Viņaprāt, cilvēki dzīvo tā, it kā "nekad nemirtu un ka nebūs jānostājas kāda priekšā un jāatbild par to."