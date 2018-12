Latvijā pērn pieauga iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība

2017. gadā mājsaimniecību ienākumi no algota darba uz vienu mājsaimniecības locekli palielinājās par 13,1% - no 311 eiro mēnesī 2016.gadā līdz 352 eiro mēnesī 2017.gadā. Ienākumi no sociālajiem transfertiem (pensijām, pabalstiem u.c. budžeta maksājumiem) uz vienu mājsaimniecības locekli pieauga lēnāk, proti, par 4,2% - no 108 eiro mēnesī 2016.gadā līdz 112 eiro mēnesī 2017.gadā.