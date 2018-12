Latgales partija pieprasa Daugavpils mēra pienākumu izpildītāja Prelatova atkāpšanos

Bijušais pilsētas mērs, tagadējais deputāts Andrejs Elksniņš (S) atgādināja, ka vasarā domē jau bijis iesniegts viņa, Jāņa Lāčplēša (LP) un Līvijas Jankovskas (MP) lēmumprojekts par Prelatova atstādināšanu, taču balsojumā LP savas domas mainīja un neuzticības izteikšanu neatbalstīja. Līdz ar to Elksniņam pašlaik neesot izprotamas LP darbības, rosinot vicemēra atkāpšanos.

Jau vēstīts, ka KNAB otrdien lietā par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu aizturēja bijušo Daugavpils mēru Eigimu. KNAB informēja, ka septembrī tas sācis kriminālprocesu par to, ka Daugavpils domes amatpersona pieprasījusi kukuli 10 000 eiro apmērā no fiziskas personas saistībā ar Daugavpils domes veiktajām iepirkumu procedūrām būvniecības jomā. Patlaban aizturētas divas personas un birojs šajā lietā otrdien veica procesuālās darbības Daugavpils domē.

Daugavpils pilsētas domē ir pārstāvētas trīs partijas, no kurām LP ir seši deputāti, "Saskaņai" - pieci, bet no MP bija ievēlēti četri deputāti, taču būtībā kā vienots spēks strādā tikai trīs, no kuriem Eigims pašlaik ir aizturēts un viņa turpmākās iespējas piedalīties pašvaldības darbā ir neskaidras. Pirmo koalīciju pēc pašvaldību vēlēšanām veidoja "Saskaņa" un MP Andreja Elksniņa (S) vadībā, taču drīz MP Elksniņu gāza un izveidoja koalīciju ar LP. Arī Eigima vadītajai koalīcijai nebija ilgs mūžs un šoruden tā izjuka. Par jaunas koalīcijas izveidi oficiālas vienošanās vēl nav, bet "Saskaņas" vietējais līderis Elksniņš jau kādu laiku aģitē par ārkārtas vēlēšanu sarīkošanu.