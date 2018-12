Indra Salceviča atklāti par kādu savu ilgstošu atkarību

Cik atceros sevi, tā bijis ir vienmēr! Vainoju sevi it visā. Vainoju, ka saslimu, jo tā liku raizēties vecākiem. Vainoju sevi, jo biju slinka un nenesu mājās izcilas sekmes.Vainoju sevi, jo neizdevās mana lielā modes impērija. Vainoju sevi arī par lietām, kas it kā ar galvu saprotams, ka nav no manis atkarīgas, bet tāpat kaut kur domāju, ka ir! Vainoju jo šķiet vainīgas ir manas izvēles. Vainoju sevi ik reiz, kad kaut kas neizdevās.Man gribējās izpatikt un būt labai. Nemācēju pateikt "nē". Jāatzīst, ka šo mākslu vēl joprojām apgūstu. Bet, lai vai kā, kaut kā pēdējā gada laikā reti iegriezos tajā anonīmo sevis vainotāju klubiņā. Šodien, ienākot atkal klubiņā, vēlreiz un vēlreiz sapratu – nu nevaru būt es laba visiem.