Jaunu vīru, vēl bērnus, apceļot pasauli? Lūk, ko iedzīvotāji apņemas veikt jaunajā gadā!

“Iedzīvotāju aptauja rāda, ka ar augstāku apņēmību ēst veselīgi (50%), sportot (40%), sākt krāt naudu (40%) un iemācīties ko jaunu (35%) izceļas jaunieši vecumā līdz 30 gadiem. Līdzīgu tendenci esam novērojuši arī savās tirdzniecības vietās – gados jauni cilvēki daudz aktīvāk interesējas par to, no kādiem materiāliem izgatavoti izstrādājumi, izvēlas piederumus, kas ražoti no ekoloģiskiem materiāliem. Kā arī gados jauni cilvēki ir tie, kurus interesē jaunievedumi tirgū, piemēram, bambusa trauki vai pannas ar silikona daļiņām, kas neuzsūc smaržas un baktērijas,” stāsta “Fissman” valdes priekšsēdētāja Kristīne Ginķo.