"Latvenergo" no četrām bankām kopumā aizņemsies 240 miljonus eiro

Tāpat kompānijā minēja, ka ārējā finansējuma piesaistes avoti ir mērķtiecīgi diversificēti, tādējādi nodrošinot plašas finansējuma piesaistes iespējas, izdevīgus finansējuma nosacījumus un ļaujot veiksmīgi realizēt koncerna stratēģiju. Kapitālieguldījumi plānoti vidēji 200-250 miljoni eiro gadā un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.