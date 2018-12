"Sadales tīkls" brīdina par maldinošām enerģiju taupošu ierīču reklāmām

Kompānijas pārstāvji skaidroja, ka šādas iekārtas iegāde būs nelietderīgi izlietoti resursi, jo samazināt elektroenerģijas patēriņu mājoklī var tikai, izvēloties energoefektīvas elektroiekārtas, izslēdzot elektroierīces, kad tās netiek lietotas, lietojot tās atbilstoši instrukcijai, kā arī regulāri veicot to apkopi un pārbaudi. Tāpat samazināt izmaksas par elektroenerģiju klienti var efektīvi lietojot pieslēguma jaudu vai izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus.

"Atbilstoši fizikas likumiem elektroenerģija sastāv gan no aktīvās, gan reaktīvās komponentes jeb enerģijas. Reaktīvā enerģija tiek patērēta, lai elektroierīces spētu darboties un patērēt lietderīgo - aktīvo enerģiju. Reaktīvo elektroenerģiju nav iespējams pārvērst aktīvajā jeb lietderīgajā enerģijā. Tādēļ iedzīvotājiem nav jāsatraucas, ka reaktīvā enerģija rada papildu elektroenerģijas patēriņu. Mājsaimniecību objektos reaktīvā elektroenerģija netiek uzskaitīta. Elektroenerģijas skaitītāji mājsaimniecībās uzskaita tikai elektroierīču patērēto jeb aktīvo elektroenerģiju, tādēļ šādas iekārtas iegāde būs tikai nelietderīgi izlietoti līdzekļi," skaidro "Sadales tīkla" pārstāve.

Viņa arī atzīmēja, ka reaktīvā enerģija tiek uzskaitīta uzņēmumos, kuriem, darbinot noteiktas elektroiekārtas, tā var tikt gan patērēta, gan saražota, tādēļ par tās apmēru uzņēmumiem ir jānorēķinās. Reaktīvā enerģija, kas no energoietilpīgu iekārtu darbināšanas tiek patērēta lielā apmērā vai nonāk elektrotīklā, var radīt elektrotīklā traucējumus, tādēļ tiek veikta atsevišķa tās uzskaite un kontrole. Lai to uzskaitītu, tiek uzstādīti skaitītāji ar atbilstošu funkcionalitāti, un klienti par to tiek informēti. Tas paaugstina energoefektivitāti, jo uzņēmēji vērtē risinājumus, kā samazināt reaktīvās enerģijas daudzumu.