Šķiltavas gredzena vietā: 11 reāli sieviešu stāsti, kā bildināt savu vīrieti

“Es vairākus mēnešus plānoju šo notikumu un visā pilsētā meklēju vietu, kur to darīt un kur notika mūsu randiņu periods. Lūdzu kādam draugam, lai man palīdz. Katrā vietā atradās tematiskās dāvanas. Viņš nojauta, kas notiks, tikai pēc dažām stunām. Pēdējā atslēgas vieta (dāvana) atveda viņu mājup, kur es viņu gaidīju ar dāvanu, uz kuras bija uzraksts es tevi mīlu un vai tu mani precēsi? Es to plānoju trīs mēnešus. Viņš bija tik aizkustināts, ka gandrīz aizmirsa pateikt jā,” stāsta Anastasija, 26 gadi.

“Mēs sēdējām mašīnā, viņš bija pie stūres, es telefonā lasīju par kāzu katastrofām. Pagriezos pret viņu un teicu: “Kad mēs izlemsim apprecēties, sarīkosim lielas kāzas?” Viņš paskatījās uz mani, pasmējās un teica: “Parasti cilvēki to piedāvā romantiskākā atmosfērā, bet jā!” Beigu beigās mēs ieekonomējām naudu un apprecējāmies parkā,” Marija, 28 gadi.

“Es pasaucu ciemos visus draugus, kas izrādījās ļoti grūti, jo daži no viņiem nekad nenāca ciemos. Es sarīkoju konkursu ar dāvanu meklēšanu pīrādziņos, un, kad viņš ieraudzīja gredzenu, tad padomāja, ka tas ir joks. Es nopirku pašu lētāko un šausmīgāko gredzenu un liku viņam to nēsāt, lai viņš domātu, ka tas ir tieši tas, ko viņš domā. Viņš pat pierada! Un pēc tam es atcerējos, ka pajokoju. Viņš to uztvēra nopietni, ļoti nopriecājās, un pēc laika mēs apprecējāmies,” Anna, 27 gadi.