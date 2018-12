Ziemassvētku dāvana viņam: sabiedrībā zināmu vīriešu ieteikumi

Vislabākais ieteikums sievietei, ja viņa neorientējas lietās, kas otrajai pusītei varētu patikt, - pakonsultēties ar vīrieša draugu. Tādā veidā man, piemēram, ir uzdāvināts ļoti smalks plašu atskaņotājs. Izcili, ja vīram ir hobijs. Tad var aizvest mīļoto uz veikalu un pateikt: ņem, ko gribi, es samaksāšu! Bet reizēm vislabākā dāvana ir iespēja pabūt vienatnē. Viena no visu laiku skaistākajām dāvanām no manas sievas bija viņas teiktais: zini, es tev došu mēnesi laika, brauc, kur vien vēlies, es pieskatīšu bērnus! Mēs bijām tikko iznākuši no kino, noskatījušies filmu Voltera Mitija slepenā dzīve. Tā nu piedalījos Dakaras rallijā pavadošā ekipāžā kā žurnālists. Un katru vasaru man ir tiesības sēsties uz motocikla un uz nedēļu aizbraukt, kur vien acis rāda. Tomēr šobrīd lielākā dāvana man personīgi, ņemot to, ka abi strādājam kā traki, būtu atpūtusies sieva - ja viņa viena vai kopā ar draudzenēm aizbrauktu uz nedēļu ceļojumā un atbrauktu mājās priecīga. Apmierināta sieva labā noskaņojumā ir vislabākā dāvana precētam vīrietim. Tāpēc, mīļās sievietes, atpūtieties pašas, un visi pārējie arī būs laimīgi!»