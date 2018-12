Latviete kronēta par pirmo Vice Mis konkursā World Miss University

Konkurss norisinājās no 14. līdz 21. decembrim, un nedēļas laikā dalībnieces tika vērtētas ne tikai pēc vizuālā tēla, bet arī pēc erudīcijas. Viens no obligātajiem nosacījumiem dalībai konkursā - delegātei obligāti jābūt kādas augstākās izglītības iestādes studentei, un Karolīna šajā konkursā pārstāv Valsts policijas koledžu.

Konkurss World Miss University tiek rīkots jau kopš 1986. gada, un tajā piedalījušās delegātes no 70 pasaules valstīm. Konkursu rīko prezidenti no Starptautiskās Universitāšu asociācijas (International Association of University). Asociācija pārstāv akreditētās augstākās izglītības iestādes, to skaitā arī Oksfordas Universitāti, Hārvarda Universitāti, Kembridžas Universitāti un citas.