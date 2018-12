Sevastova un Melbārdis atzīti par 2018. gada Latvijas labākajiem sportistiem

Labākā sporta žurnālista balvu izpelnījās Vladimirs Ivanovs no "Latvijas Televīzijas" 7. kanāla (LTV7), kurš saņēma Artūra Vaidera piemiņas balvu. LTV speciālbalvu par atsaucību darbā ar medijiem saņēma skeletonists Martins Dukurs.

Par Latvijas gada labāko sporta skolotāju tika atzīts Pēteris Krastiņš no Salas vidusskolas, uz šo balvu pretendējot arī Aivai Aišpurei no Bauskas sākumskolas un Sarmītei Gobiņai no Gulbenes sākumskolas.