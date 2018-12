Līdz piektdienas vakaram "Dod pieci!" saziedoti 52 868 eiro

Šīs dienas studijas viese – psiholoģijas centra "Līna" pārstāve un jaunās mācību programmas veidotāja Vita Kalniņa atzina, ka ļaudis raduši risināt tikai tās problēmas, kuras jau gāžas virsū: "Kad jumts tek, mēs esam gatavi to labot, bet diez vai esam gatavi ieguldīt un uzlikt dārgāku, lai pēc gadiem nebūtu jārisina šīs problēmas atkal. Ir laiks to mainīt – to, ko mēs izdarīsim šodien, to piedzīvosim vēlāk. Tāpēc ir vērts preventīvi stādāt, lai pie mums [terapeitiem] nenāktu vecāki ar pusaudžiem un jau pieauguši cilvēki."