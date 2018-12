Kurucs gūst 24 punktus NBA mačā; Bertāns realizē piecus trejačus

Kurucs nospēlēja 34 minūtes un 22 sekundes, kas bija pārliecinoši ilgākais spēles laiks zaudētāju rindās. Šajā laikā latvietis pamanījās gūt 24 punktus, realizējot divus no sešiem divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un astoņus no 10 soda metieniem. Vēl Kurucam arī trīs izcīnītas atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, viena pārtverta bumba, četras piezīmes.