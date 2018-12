Sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana pa galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Ainažu šoseju (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šoseju (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šoseju (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļu (A4 un A5), Daugavpils šoseju (A6) posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Lielvārdes līdz Pāterniekiem.