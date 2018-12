Ekonomikas ministrija: Investīciju līmenis Latvijā saglabājas zems

"Neskatoties uz pēdējo gadu pieaugumu, investīciju līmenis joprojām ir par gandrīz trim procentpunktiem no iekšzemes kopprodukta (IKP) mazāks par vidējo rādītāju laika posmā no 1995. gada līdz 2004. gadam un krietni zemāks nekā straujās izaugsmes gados - no 2005. gada līdz 2007. gadam," secina EM.

Ministrijā šo situāciju skaidro ar ieguldījumu samazināšanos mašīnās un iekārtās. Ekonomikas recesijas gados - no 2008. gada līdz 2010. gadam - investīcijas šajos aktīvos samazinājās 2,6 reizes un 2010.gadā veidoja 7,1% no IKP.

Laika periodā no 2011. gada līdz 2016. gadam investīcijas mašīnās un iekārtās ik gadu pieauga vidēji par 8,4% un veidoja 8,9% no IKP, tomēr tas ir par 2,4 procentpunktiem mazāk nekā vidēji 1995.-2004. gadā un par 43,1% mazāk nekā vidēji pirmskrīzes gados.

2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, investīcijas mašīnās, iekārtās un transportlīdzekļos kopumā palielinājās par 8,2%, ko galvenokārt ietekmēja apjomīgi ieguldījumi transportlīdzekļos, kamēr citās mašīnās un iekārtās investēts par 1,9% mazāk nekā pirms gada.

EM ziņojumā norādīts, ka 2018. gadā straujāk pieauga investīcijas būvniecības aktīvos, kamēr mašīnās un iekārtās kopumā investīciju apmērs saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Šā gada deviņos mēnešos būvniecības aktīvos ieguldīts par 24% vairāk nekā pirms gada, un to daļa kopējā investīciju apmērā veidoja gandrīz 53,6% jeb 11,6% no IKP, tostarp investīcijas mājokļos sasniedza 19,1% jeb 2,2% no IKP.

Mašīnās un iekārtās uzņēmēji investēja par 9,3% vairāk nekā pirms gada, ko galvenokārt ietekmēja ieguldījumu apmēra samazinājums transportlīdzekļos - par 14,5%.