Šogad visvairāk cilvēki tiesāti par zādzībām un braukšanu reibumā

Visvairāk jeb 1817 cilvēkiem tiesāti pēc Krimināllikuma 180. panta par zādzību, krāpšanu, piesavināšanos nelielā apmērā. No šī skaita 285 bija sievietes. Lielākā daļa jeb 1316 no šiem cilvēkiem jau agrāk bijuši tiesāti par citiem likumpārkāpumiem. Visbiežāk tiesāti cilvēki vecumā no 30 līdz 49 gadiem - 972 cilvēki.