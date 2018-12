Latvijas kausu volejbolā jau trešo gadu izcīna Jēkabpils "Lūši"

Par favorītu uzskatītie "Lūši" šo maču sāka pārliecinoši un pirmo setu uzvarēja ar 25:19, tomēr "Limbažu"/MSĢ komanda parādīja cīņassparu un nākamajos divos setos bija labāka ar 25:19 un 25:21. Līdz ar to Latvijas čempioni bija nonākuši neapskaužamā situācijā, jo viņus no zaudējuma šķīra tikai viens neveiksmīgs sets. Tiesa, ceturtajā setā "Lūši" saņēmās un uzvarēja ar graujošo 25:13.

Līdz ar to arī vīriešu finālā bija nepieciešams izšķirošais - piektais - sets. Jau no paša sākuma vadību tajā pārņēma "Limbažu"/MSĢ, kam visu laiku bija pāris punktu pārsvars. "Lūši" ļoti svarīgā brīdī no 8:11 spēja panākt 11:11 un pēc pāris pretinieku kļūdām jau izvirzīties vadībā ar 13:12. Noslēgumā "Limbažu"/MSĢ volejbolisti divas reizes pēc kārtas izsita bumbu autā, kā rezultātā piektajā setā uzvaru ar 15:13 guva "Lūši", izcīnot Latvijas kausa trofeju.